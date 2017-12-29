Завершается судебное следствие в отношении арестованного сотрудника ГПС и других лиц

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу членов группы, обвиняемых в контрабанде из Азербайджана в Турцию драгоценностей на сумму 130 тыс. манатов и 190 тыс. долларов Ильгара Абилова, Эльвина Юсубова, Рашада Насибова и Кямрана Ахмедова.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Афгана Гаджиева было объявлено о завершении стадии изучения документов и судебного следствия.

Очередное заседание суда назначено на 11 января. В тот же день ожидается, что прокурор Фарид Нагиев потребует для обвиняемых наказания.

Отметим, что согласно информации, распространенной пресс-службами Государственного пограничного комитета и Службы госбезопасности, в результате совместных мероприятий ГПС и СГБ 8 марта 2017 года была задержана и привлечена к уголовной ответственности группа лиц – Эльвин Юсубов, Рашад Насибов, Ильгар Абилов и сотрудник таможни Кямран Ахмедов, которые, войдя в предварительный сговор, пытались перевезти из Азербайджана в Турцию путем контрабанды, т.е. в тайне от таможенного контроля международного аэропорта Гейдар Алиев крупную сумму денег в иностранной валюте, а именно 190 тыс. долларов и 5 золотых слитков общим весом 2 кг 279,44 г на сумму 132 207,52 маната.

После в отношении них была избрана мера пресечения в виде ареста.