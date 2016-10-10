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    Завотделом железнодорожной больницы города Гянджа сбил автомобиль

    Севиндж Джахангирова была прооперирована и помещена в отделение реанимации

    Гянджа. 10 октября. REPORT.AZ/ Заведующую отделом железнодорожной больницы города Гянджа сбил автомобиль.

    Как передает западное бюро Report, ДТП произошло днем 10 октября напротив Азербайджанского технологического университета в Гяндже.

    Автомобиль "ВАЗ-2107" сбил пытавшуюся перейти дорогу местную жительницу Джахангирову Севиндж Айдын гызы 1974 г.р.

    Пострадавшая была доставлена на машине скорой помощи в Гянджинскую городскую больницу скорой неотложной помощи и прооперирована.

    Она помещена в отделение реанимации. Врачи расценивают ее состояние как средней тяжести.

    Отметим, что С.Джахангирова является заведующей отделом железнодорожной больницы города Гянджа.

    По факту ведется расследование. 

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