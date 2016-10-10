Завотделом железнодорожной больницы города Гянджа сбил автомобиль

Гянджа. 10 октября. REPORT.AZ/ Заведующую отделом железнодорожной больницы города Гянджа сбил автомобиль.

Как передает западное бюро Report, ДТП произошло днем 10 октября напротив Азербайджанского технологического университета в Гяндже.

Автомобиль "ВАЗ-2107" сбил пытавшуюся перейти дорогу местную жительницу Джахангирову Севиндж Айдын гызы 1974 г.р.

Пострадавшая была доставлена на машине скорой помощи в Гянджинскую городскую больницу скорой неотложной помощи и прооперирована.

Она помещена в отделение реанимации. Врачи расценивают ее состояние как средней тяжести.

Отметим, что С.Джахангирова является заведующей отделом железнодорожной больницы города Гянджа.

По факту ведется расследование.