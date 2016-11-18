Заведующий сектором аппарата омбудсмена: В Азербайджане родители часто прибегают к насилию в отношении ребенка как к методу воспитания

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ "В Азербайджане родители часто прибегают к насилию в отношении ребенка как к методу воспитания".

Как сообщает Report, об этом на мероприятии по случаю очередной годовщины принятия конвенции ООН "О правах ребенка" заявил заведующий сектором юридического просвещения аппарата омбудсмена Фаик Агаев.

По его словам, подобные случаи должны пресекаться: "Для этого проводятся и должны проводиться просветительские работы. Ребенок может справиться с уроками и своими обязанностями и без избиений".

Заведующий сектором отметил, что нередко, вместо того, чтобы получать через соцсеть необходимую информацию, дети загружаются негативными и вредными сведениями, что приводит к появлению у них склонности к насилию и суициду.