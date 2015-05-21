​Завотделом Бинагадинской ИВ привлечен к следствию

Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ Заведующий хозяйственным отделом Исполнительной власти Бинагадинского района Адалят Раджабов привлечен к следствию.

Как сообщает Report, А.Раджабов допрошен в связи с пожаром, произошедшим на проспекте Азадлыг, 200/36 на территории района.

В Бинагадинской ИВ факт подтвердили, однако добавили, что информация об аресте А.Раджабова не соответствует действительности.

Отметим, что 19 мая в результате пожара в 16-этажном жилом здании на территории Бинагадинского района погибли 15 человек, в том числе 4 ребенка, более 50-ти человек получили травмы различной степени тяжести, или же отравления.

По факту Следственным управлением по тяжким преступлениям Генпрокуратуры возбуждено уголовное дело по ст. 225.2 (нарушение правил пожарной безопасности), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) и 314.2 (халатность, повлекшая за собой тяжелые последствия) УК.

Кроме того, создана оперативно-следственная группа в составе опытных сотрудников Генпрокуратуры, МВД и МЧС.