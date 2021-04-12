Заведены уголовные дела еще на двух больных коронавирусом

В отношении 2 человек возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического и карантинного режимов) Уголовного кодекса

Сотрудники органов внутренних дел на выходных на территории республики выявили и задержали в общественных местах 17 пациентов с коронавирусом.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана.

Сотрудники полиции провели с задержанными гражданами разъяснительную беседу, вернули их домой с соблюдением медицинских процедур и проинформировали соответствующие органы здравоохранения.

В отношении 2 человек возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического и карантинного режимов) Уголовного кодекса.

В настоящее время продолжаются следственные действия.

"Еще раз просим наших граждан строго соблюдать все требования и запреты, вытекающие из особого карантинного режима, введенного в связи с коронавирусом", - сообщили в пресс-службе.