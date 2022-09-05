Заведено уголовное дело в связи с тяжелым ДТП в Лерике

В связи с тяжелым дорожно-транспортным происшествием, произошедшим в Лерикском районе 4 сентября, заведено уголовное дело.
Об этом Report сообщили в правоохранительных органах.
Уголовное дело заведено по статье 263.3 (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) УК АР, ведется следствие.
Автобус с порядка 50 пассажирами в салоне попал в аварию на территории села Гюнешли.
В результате аварии погибли жительница села Гейшабан Халилова Диляра Ислам гызы, жители села Болади - Гашимова Сарвар Ахмед гызы, Ахундова Сарай Ислам гызы, Агаева Тяджрюбе Агабаба гызы, Джафарова Гюльдесте Мамедага гызы, Рзаева Самайа Агабаба гызы, Тахирова Заринтадж Ислам гызы. Водитель Сеййадов Сеййад Гаджибала оглу находится в больнице, врачи оценивают его состояние как стабильное.