О нас

Заведено уголовное дело в связи с тяжелым ДТП в Лерике

Заведено уголовное дело в связи с тяжелым ДТП в Лерике В связи с тяжелым дорожно-транспортным происшествием в Лерикском районе заведено уголовное дело.
Происшествия
5 сентября 2022 г. 10:00
Заведено уголовное дело в связи с тяжелым ДТП в Лерике

В связи с тяжелым дорожно-транспортным происшествием, произошедшим в Лерикском районе 4 сентября, заведено уголовное дело.

Об этом Report сообщили в правоохранительных органах.

Уголовное дело заведено по статье 263.3 (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) УК АР, ведется следствие.

Автобус с порядка 50 пассажирами в салоне попал в аварию на территории села Гюнешли.

В результате аварии погибли жительница села Гейшабан Халилова Диляра Ислам гызы, жители села Болади - Гашимова Сарвар Ахмед гызы, Ахундова Сарай Ислам гызы, Агаева Тяджрюбе Агабаба гызы, Джафарова Гюльдесте Мамедага гызы, Рзаева Самайа Агабаба гызы, Тахирова Заринтадж Ислам гызы. Водитель Сеййадов Сеййад Гаджибала оглу находится в больнице, врачи оценивают его состояние как стабильное.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Lerikdə baş verən ağır yol qəzası ilə bağlı cinayət işi başlanılıb

Экслюзивные новости

Глава военной администрации Кривого Рога: Линия фронта отброшена от города на 50 км
Глава военной администрации Кривого Рога: Линия фронта отброшена от города на 50 км
2 сентября 2022 г. 16:58
Азербайджанские полицейские на службе в городе Лачыне
ФотоАзербайджанские полицейские на службе в городе Лачыне
1 сентября 2022 г. 09:52
Анар Рафиев: После начала войны развозили терминалы Starlink в горячие точки Украины
Анар Рафиев: После начала войны развозили терминалы Starlink в горячие точки Украины
31 августа 2022 г. 13:30
Погибший в ДТП в Горанбое военнослужащий получит статус шехида
Погибший в ДТП в Горанбое военнослужащий получит статус шехида
29 августа 2022 г. 10:49
TIKA: Хотим принять участие в восстановлении Карабаха
TIKA: Хотим принять участие в восстановлении Карабаха
26 августа 2022 г. 11:42
В результате ракетных ударов в Украине разрушены дома и объекты 30 азербайджанцев
ФотоВ результате ракетных ударов в Украине разрушены дома и объекты 30 азербайджанцев
26 августа 2022 г. 09:58
Назначен начальник станции Ходжасан
Назначен начальник станции "Ходжасан"
25 августа 2022 г. 16:09
Европейский суд рассматривает обоснованность иска Азербайджана против Армении
Европейский суд рассматривает обоснованность иска Азербайджана против Армении
24 августа 2022 г. 14:25
Азербайджан представил в Европейский суд информацию о сожжении армянами домов в Лачыне
Азербайджан представил в Европейский суд информацию о сожжении армянами домов в Лачыне
24 августа 2022 г. 13:38
Aztelekom произвел кадровые изменения в своих структурах
Aztelekom произвел кадровые изменения в своих структурах
23 августа 2022 г. 14:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi