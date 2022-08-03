Заведено уголовное дело в связи с гибелью военнослужащего Азербайджанской армии в Лачыне

В связи с гибелью солдата Азербайджанской армии заведено уголовное дело.
Об этом сообщили Report в пресс-службе Генпрокуратуры.
Отмечается, что в результате интенсивного обстрела утром 3 августа позиций подразделений Азербайджанской армии в направлении Лачынского района членами незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, от полученного огнестрельного ранения погиб военнослужащий срочной военной службы - солдат Кязимов Анар Рустам оглу.
Проведен осмотр места происшествия, в том числе осуществлены необходимые процессуальные действия.
По факту в Военной прокуратуре Губадлинского района заведено уголовное дело по статье 120.2.12 (Убийство по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды) УК АР.
Следствие по делу продолжается.