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Заведено уголовное дело в связи с гибелью военнослужащего Азербайджанской армии в Лачыне

Заведено уголовное дело в связи с гибелью военнослужащего Азербайджанской армии в Лачыне В связи с гибелью солдата Азербайджанской армии заведено уголовное дело.
Происшествия
3 августа 2022 г. 12:23
Заведено уголовное дело в связи с гибелью военнослужащего Азербайджанской армии в Лачыне

В связи с гибелью солдата Азербайджанской армии заведено уголовное дело.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Генпрокуратуры.

Отмечается, что в результате интенсивного обстрела утром 3 августа позиций подразделений Азербайджанской армии в направлении Лачынского района членами незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, от полученного огнестрельного ранения погиб военнослужащий срочной военной службы - солдат Кязимов Анар Рустам оглу.

Проведен осмотр места происшествия, в том числе осуществлены необходимые процессуальные действия.

По факту в Военной прокуратуре Губадлинского района заведено уголовное дело по статье 120.2.12 (Убийство по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды) УК АР.

Следствие по делу продолжается.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunun əsgərinin şəhid olması ilə bağlı cinayət işi başlanılıb

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