Заведено уголовное дело по факту хищения 150 тыс. манатов у граждан

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре, выявлены противоправные действия лиц, присваивших деньги граждан под видом должностных лиц.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре, выявлены противоправные действия лиц, присваивших деньги граждан под видом должностных лиц.

Как сообщили Report в пресс-службе Генпрокуратуры, возникли обоснованные подозрения, что Илькин Бабаев, Эльдар Мурадов и другие, войдя в преступный сговор и представляясь должностными лицами, мошенническим путем присвоили более 150 тыс. манатов у граждан в обмен на обещания помочь в трудоустройстве.

Члены преступной группы были привлечены в качестве обвиняемых по статьям 178.3.2 (мошенничество в крупном размере), 310 (присвоение полномочий должностного лица) и 32.4, 312 (подстрекательство к даче взятки) УК АР, решением суда в отношении них избрана мера пресечения в виде ареста.