Заведено уголовное дело на врача, фальсифицировавшего паспорт COVID-19

В прокуратуре Зардабского района проведено расследование по факту незаконных действий, совершенных в ходе процесса вакцинации против коронавирусной болезни в публичном юридическом лице "Зардабская районная центральная больница".

В прокуратуре Зардабского района проведено расследование по факту незаконных действий, совершенных в ходе процесса вакцинации против коронавирусной болезни в публичном юридическом лице "Зардабская районная центральная больница".

Как сообщили Report в прокуратуре Зардабского района, в результате разбирательства возникли обоснованные подозрения, что исполняющая обязанности заведующей медпунктом районной центральной больницы в селе Бичагчы Фируза Гасанова внесла в электронную базу данных ложную информацию о введении гражданину первой дозы вакцины. По факту в прокуратуре Зардабского района возбуждено уголовное дело по статьям 308.1 (злоупотребление служебными обязанностями) и 313 (служебный подлог) УК Азербайджана.

Продолжаются интенсивные следственные действия по выявлению и привлечению к ответственности лиц, причастных к подобным противоправным действиям в той или иной форме.