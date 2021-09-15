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Заведено уголовное дело на врача, фальсифицировавшего паспорт COVID-19

Заведено уголовное дело на врача, фальсифицировавшего паспорт COVID-19 В прокуратуре Зардабского района проведено расследование по факту незаконных действий, совершенных в ходе процесса вакцинации против коронавирусной болезни в публичном юридическом лице "Зардабская районная центральная больница".
Происшествия
15 сентября 2021 г. 11:57
Заведено уголовное дело на врача, фальсифицировавшего паспорт COVID-19

В прокуратуре Зардабского района проведено расследование по факту незаконных действий, совершенных в ходе процесса вакцинации против коронавирусной болезни в публичном юридическом лице "Зардабская районная центральная больница".

Как сообщили Report в прокуратуре Зардабского района, в результате разбирательства возникли обоснованные подозрения, что исполняющая обязанности заведующей медпунктом районной центральной больницы в селе Бичагчы Фируза Гасанова внесла в электронную базу данных ложную информацию о введении гражданину первой дозы вакцины. По факту в прокуратуре Зардабского района возбуждено уголовное дело по статьям 308.1 (злоупотребление служебными обязанностями) и 313 (служебный подлог) УК Азербайджана.

Продолжаются интенсивные следственные действия по выявлению и привлечению к ответственности лиц, причастных к подобным противоправным действиям в той или иной форме.

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Версия на азербайджанском языке Saxta COVID-19 pasportu satan şəxsə cinayət işi açılıb

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