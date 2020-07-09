Заведено уголовное дело на должностных лиц Евлахской РЦБ

Заведено уголовное дело на должностных лиц Евлахской РЦБ

Органы прокуратуры продолжают последовательные и действенные мероприятия против нарушения различными путями карантинного режима, объявленного в Азербайджане с целью предотвращения возможной от пандемии коронавируса угрозы и других негативных явлений, проведения профилактических и неотложных мероприятий.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

На основе поступившей информации о выдаче должностными лицами Евлахской районной центральной больницы поддельных медицинских направлений для перехода гражданами постов, установленных в связи с особым карантинным режимом, в районной прокуратуре проведено разбирательство.

Разбирательство выявило обоснованные подозрения, что поступившая информация соответствует действительности.

По факту в Евлахской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 308.1 (злоупотребление должностными обязательствами) УК.

В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению круга подозреваемых и привлечению их к ответственности.