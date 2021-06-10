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Заведено уголовное дело на должностных лиц еще одной больницы

Заведено уголовное дело на должностных лиц еще одной больницы В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных в связи с незаконными действиями заместителя главврача по экономическим вопросам Объединенной городской больницы №23 Зиньят Исмаиловой, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном
Происшествия
10 июня 2021 г. 16:27
Заведено уголовное дело на должностных лиц еще одной больницы
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В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных в связи с незаконными действиями заместителя главврача по экономическим вопросам Объединенной городской больницы №23 Зиньят Исмаиловой, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий были выявлены обоснованные подозрения в том, что Зиньят Исмаилова и занимавший до 13 апреля 2021 года должность главврача больницы Расул Бахшалиев с 2015 года обналичивали и присваивали заработную плату медработников, не посещающих работу. В общей сложности они присвоили денежные средства в размере 314 тыс. 400 манатов.

Кроме того, были выявлены обоснованные подозрения в том, что Зиньят Исмаилова совместно с Джейхуном Юсифовым, работавшим главным врачом данного учреждения с 13.04.2021 года по настоящее время, тем же преступным методом ежемесячно обналичивала принадлежащие медработникам денежные средства на общую сумму 13 тысяч 800 манатов.

В ходе следствия был обеспечен возврат в госбюджет материального ущерба в размере 112 тысяч манатов.

В настоящее время продолжаются следственные мероприятия, направленные на установление других причастных к совершению преступления лиц, и возмещение оставшейся части причиненного материального ущерба.

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Версия на азербайджанском языке Daha bir xəstəxananın vəzifəli şəxslərinə cinayət işi açılıb

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