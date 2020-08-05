Заведено уголовное дело на покинувших место жительства больных COVID-19

Сотрудники органов внутренних дел провели ряд мер по предотвращению распространения вируса COVID-19 в период особого карантинного режима в стране, под серьезным контролем находилось предотвращение случаев нарушения гражданами противоэпидемического режима,

Сотрудники органов внутренних дел провели ряд мер по предотвращению распространения вируса COVID-19 в период особого карантинного режима в стране, под серьезным контролем находилось предотвращение случаев нарушения гражданами противоэпидемического режима, санитарно-гигиенических правил.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, в июле текущего года в результате принятых органами полиции мер в ряде районов столицы было установлено, что 10 получающих лечение на дому зараженных инфекцией покинули место жительства, выйдя на улицу и создав опасность для здоровья других людей.

Эти лица были незамедлительно изолированы, на них заведено уголовное дело по статье 139-1.1.

Мероприятия в данном направлении продолжаются.