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Report Georgia

Заведено уголовное дело на покинувших место жительства больных COVID-19

Заведено уголовное дело на покинувших место жительства больных COVID-19 Сотрудники органов внутренних дел провели ряд мер по предотвращению распространения вируса COVID-19 в период особого карантинного режима в стране, под серьезным контролем находилось предотвращение случаев нарушения гражданами противоэпидемического режима,
Происшествия
5 августа 2020 г. 15:15
Заведено уголовное дело на покинувших место жительства больных COVID-19

Сотрудники органов внутренних дел провели ряд мер по предотвращению распространения вируса COVID-19 в период особого карантинного режима в стране, под серьезным контролем находилось предотвращение случаев нарушения гражданами противоэпидемического режима, санитарно-гигиенических правил.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, в июле текущего года в результате принятых органами полиции мер в ряде районов столицы было установлено, что 10 получающих лечение на дому зараженных инфекцией покинули место жительства, выйдя на улицу и создав опасность для здоровья других людей.

Эти лица были незамедлительно изолированы, на них заведено уголовное дело по статье 139-1.1.

Мероприятия в данном направлении продолжаются.

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Версия на азербайджанском языке ФотоEvlərini tərk edən 10 koronavirus xəstəsi barəsində cinayət işi başlanıldı

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