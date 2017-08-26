Застреливший в Баку 15 лет назад полицейского и сбежавший в Россию мужчина подал апелляционную жалобу

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Обвиненный в Баку в попытке умышленного убийства человека Эльдар Зейналов подал апелляционную жалобу.

Как сообщает Report, заседание в Бакинском апелляционном суде назначено на 31 августа.

Дело рассмотрят под председательством судьи Абида Абдинбекова

Согласно обвинительному акту, Э.Зейналов в 2002 году был свидетелем умышленного убийства Мехманом Багировым Закира Агамирзяева из управляемого Этибаром Алышовым автомобиля.

После этого, с целью скрытия от следствия он прятался в одной из квартир в Баку. 9 февраля того же года он открыл огонь из пистолета марки "Макаров" по прибывшим на квартиру сотрудникам полиции. В результате был тяжело ранен сотрудник полиции Мухаммед Агаев. Жизнь доставленного в больницу полицейского удалось спасти.

Других участников удалось спасти, однако Э.Зейналов сбежал в Россию. Он был арестован спустя 15 лет после происшествия.

Э.Зейналов был обвинен по статьям 228.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов (кроме гладкоствольного охотничьего оружия и боеприпасов к нему), взрывчатых веществ или взрывных устройств), 29,120.2.3 (умышленное убийство, потерпевшего или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга), 29, 120.2.4. (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью или общеопасным способом).

Решением Бакинского суда по тяжким преступлениям он был приговорен к 12 годам тюремного заключения.