Заслуженный художник Азербайджана выпущен на свободу

Заслуженный артист Рашад Алекперов отпущен на свободу.

Заслуженный художник Рашад Алекперов отпущен на свободу.

Как передает Report, об этом сообщил его адвокат Адам Мамедов.

"Наша просьба об освобождении Рашада Алекперова была удовлетворена", - сказал он.

Напомним, что деятеля искусств сегодня задержали сотрудники прокуратуры.

Ему были предъявлены обвинения по статьям 192.1 (незаконное предпринимательство), 247 (нарушение правил охраны окружающей среды при выполнении работ) и 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) Уголовного кодекса АР.

Решением Бинагадинского районного суда в отношении Р.Алекперова была избрана мера пресечения в виде ареста.