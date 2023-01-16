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Заслушаны свидетели по делу о присвоении 423 тыс. долларов

Заслушаны свидетели по делу о присвоении 423 тыс. долларов В Баку на судебном процессе по делу обвиняемой в присвоении 423 тыс. долларов компании Нелли Фабричной заслушаны свидетельские показания.
Происшествия
16 января 2023 г. 16:54
Заслушаны свидетели по делу о присвоении 423 тыс. долларов

В Баку на судебном процессе по делу обвиняемой в присвоении 423 тыс. долларов компании Нелли Фабричной заслушаны свидетельские показания.

Как сообщает Report, на заседании под председательством судьи Бакинского суда по тяжким преступлениям Фаига Ганиева, дала показания свидетель Яна Ширалиева.

Свидетель сообщила, что с 2009 года знакома с обвиняемой, которая до 2011 года работала в компании на позиции дизайнера.

Адвокат потерпевшего Ильхама Гасанова подала ходатайство связи с банковским счетом обвиняемой, отметив наличие доказательств о том, что родители обвиняемой совершают денежные переводы за границу и заявив о необходимо далее изучить данную информацию.

Процесс продолжится 23 января.

Согласно обвинительному акту, в 2018 году Н.Фабричная работала заведующей отделом кадров в компании Э.Зейналова.

Руководитель компании выдал обвиняемой доверенность и даже хранил деньги в ее доме. В обвинении отмечается, что Н.Фабричная присвоила 423 тыс. долларов из этих средств.

Потерпевший Э.Зейналов является инвалидом Первой Карабахской войны. Он утверждает, что Н.Фабричная отравила его, чтобы замести следы преступления.

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Версия на азербайджанском языке Şirkətin 423 min dollarını mənimsəməkdə təqsirləndirilən şəxsin məhkəməsi: "Nellinin adına olan bank hesabları araşdırılmalıdır"

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