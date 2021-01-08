О нас
Report Georgia
Аудио новости

Запрос омбудсмена будет рассмотрен на Пленуме Конституционного суда

Запрос омбудсмена будет рассмотрен на Пленуме Конституционного суда Состоялось очередное заседание Палаты Конституционного суда Азербайджанской Республики.
Происшествия
8 января 2021 г. 17:39
Запрос омбудсмена будет рассмотрен на Пленуме Конституционного суда

Состоялось очередное заседание Палаты Конституционного суда Азербайджанской Республики.

Как сообщили Report в пресс-службе Конституционного суда, на заседании был рассмотрен запрос, поданный Уполномоченным по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики о толковании статей 85.3 и 85.4 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики на основании части IV статьи 130 Конституции Азербайджанской Республики и статьи 7.1 Закона "О Конституционном суде" и вынесено определение о принятии его к производству Пленума.

Запрос с участием сторон будет рассмотрен по существу Пленумом Конституционного суда, заседание которого назначено на 29 января.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Konstitusiya Məhkəməsi Ombudsmanın sorğusunu Plenumun icraatına qəbul edib

Новости партнеров

Самое читаемое

В Геранбое возбудили уголовное дело в отношении зараженных коронавирусом
В Геранбое возбудили уголовное дело в отношении зараженных коронавирусом
3 января 2021 г. 10:45
Скончалась композитор Наиля Мирмамедли
Скончалась композитор Наиля Мирмамедли
4 января 2021 г. 13:36
Обнародован механизм выплаты Арменией компенсации Азербайджану
Обнародован механизм выплаты Арменией компенсации Азербайджану
7 января 2021 г. 15:22
В Армении заявили о количестве погибших в войне
В Армении заявили о количестве погибших в войне
2 января 2021 г. 21:53
В Баку турок совершил жестокое нападение на женщину
В Баку турок совершил жестокое нападение на женщину
3 января 2021 г. 11:14
Российские миротворцы: Да здравствует Азербайджан!
Российские миротворцы: "Да здравствует Азербайджан!"
2 января 2021 г. 14:12
Тарифный совет принял решение об изменении цены некоторых товаров      
Тарифный совет принял решение об изменении цены некоторых товаров      
4 января 2021 г. 23:49
В Норвегии умерли двое привитых от коронавируса
В Норвегии умерли двое привитых от коронавируса
5 января 2021 г. 21:43
Рейтинг Азербайджана по скорости интернета
Рейтинг Азербайджана по скорости интернета
7 января 2021 г. 11:58
Армян не пустили в Худавенг
Армян не пустили в Худавенг
6 января 2021 г. 13:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi