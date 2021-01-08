Запрос омбудсмена будет рассмотрен на Пленуме Конституционного суда

Состоялось очередное заседание Палаты Конституционного суда Азербайджанской Республики.

Состоялось очередное заседание Палаты Конституционного суда Азербайджанской Республики.

Как сообщили Report в пресс-службе Конституционного суда, на заседании был рассмотрен запрос, поданный Уполномоченным по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики о толковании статей 85.3 и 85.4 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики на основании части IV статьи 130 Конституции Азербайджанской Республики и статьи 7.1 Закона "О Конституционном суде" и вынесено определение о принятии его к производству Пленума.

Запрос с участием сторон будет рассмотрен по существу Пленумом Конституционного суда, заседание которого назначено на 29 января.