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Занимавшиеся незаконным предпринимательством нанесли государству ущерб на 1,8 млн манатов

Занимавшиеся незаконным предпринимательством нанесли государству ущерб на 1,8 млн манатов В Азербайджане незаконно эксплуатировавшие песчано-гравийный карьер физические лица нанесли государству ущерб на сумму около 2 млн манатов.
Происшествия
8 апреля 2022 г. 17:41
Занимавшиеся незаконным предпринимательством нанесли государству ущерб на 1,8 млн манатов

В Азербайджане незаконно эксплуатировавшие песчано-гравийный карьер физические лица нанесли государству ущерб на сумму около 2 млн манатов.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Отмечается, что в ходе проведенного Генеральной прокуратурой расследования в связи с поступившей информацией о незаконной предпринимательской деятельности физлицами без образования юридического лица на расположенных на территории Губинского района песчано-гравийных карьерах "Талыбгышлаг" и "Гудиялчай", ущерб государству был оценен в 1 млн 822 тыс. манатов.

По факту возбуждено 3 уголовных дела по статьям 188 (нарушение права владения, пользования или аренды земли), 255 (нарушение правил охраны и использования недр) и 308 (злоупотребление должностными полномочиями) Уголовного кодекса АР. Дела направлены в Следственное управление Генеральной прокуратуры.

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