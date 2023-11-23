Замначальника: Пожар на рынке строительных материалов в Баку полностью локализован

Пожар на рынке строительных материалов в Баку локализован, угрозы распространения нет.

Пожар на рынке строительных материалов в Баку локализован, угрозы распространения нет.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам заместитель начальника Государственной противопожарной службы МЧС, полковник внутренней службы Рза Худиев.

По его словам, информация о пожаре поступила в министерство в 05:41 23 ноября: "Пожарные были немедленно направлены на место происшествия. Первое подразделение прибыло на место происшествия через 4 минуты после поступления информации. К месту пожара были привлечены силы Бакинского гарнизона. Прибыло около 20 единиц пожарной техники и около 100 человек личного состава. Утром из-за сильного ветра огонь распространился в трех направлениях, площадь пожара составила 1 500 квадратных метров. На текущий момент пожар полностью локализован, угрозы распространения нет".

По словам Худиева, пожар вспыхнул в центральной части рынка и для установления точных причин возгорания будет созвана экспертная группа МЧС.