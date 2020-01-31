Замначальника Главного управления полиции Баку отстранен от занимаемой должности - ЭКСКЛЮЗИВ

Заместитель начальника Главного управления полиции города Баку, генерал-майор полиции Гасан Ширинов освобожден от занимаемой должности.

Как сообщает Report, он был отправлен на пенсию по приказу министра внутренних дел Азербайджана Вилаята Эйвазова.

В пресс-службе МВД подтвердили Report эту информацию: "В связи с этим министр Вилаят Эйвазов принял Гасана Ширинова".

Отметим, что 26 января этого года Ширинову исполнилось 70 лет. С 1994 по 2010 год он занимал должность начальника управления Государственной дорожной полиции города Баку.