Замначальника Пенитенциарной службы поздравил амнистированных

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Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ "Совершив очередной гуманный поступок, президент Ильхам Алиев амнистировал 634 человека по случаю 100-летней годовщины АДР. Распоряжения главы государства подарили много радости стольким семьям".

Как сообщает Report, об этом на церемонии исполнения распоряжения о помиловании в Учреждении по отбыванию наказания №10 заявил замначальника Пенитенциарной службы, полковник юстиции Махаррам Гафаров.

Он отметил, что сегодня радость постучалась в дом каждого помилованного:

"Поздравляю всех помилованных, желаю, чтоб вам никогда больше не довелось оказаться в местах лишения свободы".

Напомним, что акт об амнистии, подписанный президентом Ильхамом Алиевым, был исполнен и в учреждении по отбыванию наказания №10. На свободу из данного учреждения были отпущены 29 человек.