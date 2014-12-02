Замначальника ГМАА: В Азербайджане ведется усиленная борьба против коррупции

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ В Государственной морской администрации Азербайджана (ГМАА) прошел тренинг на тему "Взяточничество - одно из самых опасных должностных преступлений".

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт ГМАА, замначальника Государственной морской администрации Шахлар Мамедов заявил о проведении в Азербайджане последовательной и крупномасштабной борьбы с коррупцией и взяточничеством. Он особо отметил настойчивость и крепкую политическую волю руководства страны на пути пресечения в корне превратившегося в социальную беду взяточничества, мешающего успешному развитию общества, а также коснулся успешной борьбы с коррупцией.

На мероприятии было отмечено о создании в Азербайджане отвечающей международным требованиям нормативно-правовой базы в области борьбы с коррупцией, тесных связях нашей страны с международными организациями в борьбе с коррупцией, поддержке ряда международных конвенций в данной области и подписании международных документов.

В ходе тренинга были затронуты вопросы защиты социальной справедливости, прав и свобод граждан, вопросов создания благоприятных условий для развития экономики, коррупционные правонарушения, мешающие обеспечить законность, прозрачность в деятельности госорганов, местных органов самоуправления и должностных лиц, а также обсудили вопросы выявления правонарушений и пути борьбы с ними.

В то же время присутствующих проинформировали о таких отразившихся в Уголовном кодексе видах преступлений, как злоупотребление должностными полномочиями, превышение должностных полномочий, присвоение полномочий должностного лица, получение взятки (пассивное взяточничество), предложение взятки (активное взяточничество), незаконное воздействие на решение должностного лица (спекуляция влиятельностью). Было отмечено, что предложение взятки является таким же преступлением, как и получение взятки.

В завершение участникам мероприятия были розданы подготовленные Государственной морской администрацией буклеты, связанные с борьбой против коррупции.