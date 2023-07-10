Замминистра: В этом году раскрыто 90% преступлений

За 6 месяцев текущего года в результате следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий раскрыто 90% от общего числа преступлений, 1 605 преступлений раскрыты по горячим следам.

За 6 месяцев текущего года в результате следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий раскрыто 90% от общего числа преступлений, 1 605 преступлений раскрыты по горячим следам.

Как сообщает Report, об этом первый заместитель министра внутренних дел генерал-лейтенант полиции Сейфулла Азимов сказал на заседании коллегии в Министерстве внутренних дел.

Он подчеркнул, что было предотвращено 4 587 противоправных действий, задержано 3 291 разыскиваемое лицо, обеспечено возмещение 79,4% материального ущерба, нанесенного государству, юридическим и физическим лицам.