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Замминистра: В этом году раскрыто 90% преступлений

Замминистра: В этом году раскрыто 90% преступлений За 6 месяцев текущего года в результате следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий раскрыто 90% от общего числа преступлений, 1 605 преступлений раскрыты по горячим следам.
Происшествия
10 июля 2023 г. 17:58
Замминистра: В этом году раскрыто 90% преступлений

За 6 месяцев текущего года в результате следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий раскрыто 90% от общего числа преступлений, 1 605 преступлений раскрыты по горячим следам.

Как сообщает Report, об этом первый заместитель министра внутренних дел генерал-лейтенант полиции Сейфулла Азимов сказал на заседании коллегии в Министерстве внутренних дел.

Он подчеркнул, что было предотвращено 4 587 противоправных действий, задержано 3 291 разыскиваемое лицо, обеспечено возмещение 79,4% материального ущерба, нанесенного государству, юридическим и физическим лицам.

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Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: “Bu il cinayətlərin 90 faizinin üstü açılıb”

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