Замминистра: Продолжительность пожара в многоэтажном здании была связана с нехваткой воды

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Информация о пожаре в многоэтажном здании по улице Юсифа Сафарова Хатаинского района г. Баку в 12:10 поступила на "горячую линию" МЧС.

Об этом сообщил Report заместитель министра по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенант Этибар Мирзоев.

По его словам, пожар длился более 3-х часов: "Огонь полностью потушен. К тушению пожара были привлечены 25 единиц техники, до 100 единиц живой силы. Продолжительность пожара была связана с нехваткой воды. Сейчас в городе пробки. Большим машинам было сложно добираться до места происшествия. Причина пожара расследуется".

Замминистра отметил, что пожар произошел выше 18-го этажа здания. Во время инцидента никто не пострадал: "Некоторые сайты пишут, что один человек бросился из окна. Эта информация совершенно беспочвенна. Отравлений среди пожарников также нет".