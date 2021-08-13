Замминистра: Приказ президента Ильхама Алиева в связи с пожарами в Турции выполнен в полном объеме

Приказ президента Ильхама Алиева, поставленный перед МЧС в связи с пожарами в Турции, выполнен в полном объеме.

Приказ президента Ильхама Алиева, поставленный перед МЧС в связи с пожарами в Турции, выполнен в полном объеме.

Как сообщает турецкое бюро Report, об этом журналистам сообщил заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-лейтенант Этибар Мирзоев.

По его словам, 12 августа на совещании в "Кризисном центре" в Мугле была дана официальная информация о полном тушении пожаров: "За это время местным пожарным удалось потушить и охладить пожары и срубить деревья. Целью наших и местных пожарных было предотвращение приближения пожаров к стратегическим районам и населенным пунктам".