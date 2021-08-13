О нас
Report Georgia
Аудио новости

Замминистра: Приказ президента Ильхама Алиева в связи с пожарами в Турции выполнен в полном объеме

Замминистра: Приказ президента Ильхама Алиева в связи с пожарами в Турции выполнен в полном объеме Приказ президента Ильхама Алиева, поставленный перед МЧС в связи с пожарами в Турции, выполнен в полном объеме.
Происшествия
13 августа 2021 г. 14:03
Замминистра: Приказ президента Ильхама Алиева в связи с пожарами в Турции выполнен в полном объеме
0 : 00
0 : 00

Приказ президента Ильхама Алиева, поставленный перед МЧС в связи с пожарами в Турции, выполнен в полном объеме.

Как сообщает турецкое бюро Report, об этом журналистам сообщил заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-лейтенант Этибар Мирзоев.

По его словам, 12 августа на совещании в "Кризисном центре" в Мугле была дана официальная информация о полном тушении пожаров: "За это время местным пожарным удалось потушить и охладить пожары и срубить деревья. Целью наших и местных пожарных было предотвращение приближения пожаров к стратегическим районам и населенным пунктам".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Deputy Minister: President Ilham Aliyev's order on Turkey fires fully implemented
Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: "Prezident İlham Əliyevin Türkiyədəki yanğınlarla bağlı əmri tam icra edilib"

Самое читаемое

Почему не курсируют поезда Баку-Гянджа и Баку-Габала?
Почему не курсируют поезда Баку-Гянджа и Баку-Габала?
6 августа 2021 г. 17:54
Минобороны Азербайджана сделало предупреждение российским миротворцам
Минобороны Азербайджана сделало предупреждение российским миротворцам
11 августа 2021 г. 13:57
Названа дата приема в дошкольные подготовительные группы госшкол Азербайджана
Названа дата приема в дошкольные подготовительные группы госшкол Азербайджана
7 августа 2021 г. 16:12
В Азербайджане государственные соцуслуги будут оказаны только лицам с паспортом COVID-19
В Азербайджане государственные соцуслуги будут оказаны только лицам с паспортом COVID-19
7 августа 2021 г. 12:27
Азербайджанский шахматист стал победителем Кубка мира
Азербайджанский шахматист стал победителем Кубка мира
10 августа 2021 г. 23:45
Парвиз Насибов: Мне неоднократно поступали предложения из Азербайджана, но я не планирую уезжать из Украины
ВидеоПарвиз Насибов: Мне неоднократно поступали предложения из Азербайджана, но я не планирую уезжать из Украины
9 августа 2021 г. 18:25
Президент выделил 5,6 млн манатов на строительство автодороги в Гусаре
Президент выделил 5,6 млн манатов на строительство автодороги в Гусаре
6 августа 2021 г. 15:42
В бакинском метро женщина упала на рельсы
В бакинском метро женщина упала на рельсы
10 августа 2021 г. 13:42
Минздрав Азербайджана: Среди невакцинированных уровень смертности высок
Минздрав Азербайджана: Среди невакцинированных уровень смертности высок
9 августа 2021 г. 17:41
Президент Азербайджана назначил двух новых вице-президентов SOCAR
Президент Азербайджана назначил двух новых вице-президентов SOCAR
11 августа 2021 г. 18:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi