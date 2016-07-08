​Замминистра: В Азербайджане обезврежена 141 преступная группировка, совершившая тяжкие и особо тяжкие преступления

Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ В результате оперативно-розыскных мер в рамках борьбы с организованной преступностью в Азербайджане за последние 6 месяцев обезврежена 141 преступная группировка, совершившая 611 тяжких и особо тяжких преступлений. К ответственности привлечены 90 лиц за незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия.

Как сообщает Report, об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел генерал-лейтенант полиции Вилаят Эйвазов на коллегиальном заседании министерства.

Он также отметил, что за последние 6 месяцев выявлено 1675 фактов нелегального оборота наркотиков, в том числе 429 фактов их продажи, из оборота изъято 609 кг наркотических средств, что на 177 кг больше, чем в первом полугодии прошлого года.

По словам В.Эйвазова, в результате оперативных и профилактических мер обезврежена 31 группировка в общей сложности из 75 человек, пресечена попытка ввоза в страну 62,8 кг наркотических средств, уничтожены очаги произрастания конопли и мака общим весом растений 102 тонны.