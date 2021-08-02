О нас
Report Georgia
Аудио новости

Замминистра: Азербайджанским пожарным удастся ликвидировать пожар в кратчайшие сроки

Замминистра: Азербайджанским пожарным удастся ликвидировать пожар в кратчайшие сроки Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, генерал-лейтенант Этибар Мирзоев 2 августа посетил место пожара в городе Тургут провинции Мугла.
Происшествия
2 августа 2021 г. 19:12
Замминистра: Азербайджанским пожарным удастся ликвидировать пожар в кратчайшие сроки
Этибар Мирзоев

Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, генерал-лейтенант Этибар Мирзоев 2 августа посетил место пожара в городе Тургут провинции Мугла.

Как сообщает турецкое бюро Report, заместитель министра осмотрел зону, расположенную на высоте около 830 метров над уровнем моря.

Э.Мирзоев сообщил Report, что техника, а также живая сила Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) направляется к месту пожара в Турции и скоро приступит к работе.

Замминистра подчеркнул, что текущая ситуация будет обсуждаться с турецкой стороной в "кризисном центре", будут приняты решения о деятельности азербайджанской делегации.

Замминистра добавил, что профессиональные и опытные пожарные Азербайджана смогут ликвидировать пожар в кратчайшие сроки.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: "Azərbaycan yanğınsöndürənləri qısa zamanda yanğını söndürməyə nail olacaqlar" 

Другие новости из категории

В Азербайджане в отношении 244 должников возбуждены уголовные дела
В Азербайджане в отношении 244 должников возбуждены уголовные дела
2 августа 2021 г. 20:05
МВД: Сделанное депутату замечание полностью соответствует требованиям законодательства
МВД: Сделанное депутату замечание полностью соответствует требованиям законодательства
2 августа 2021 г. 18:02
В Ярдымлы разгорелся лесной пожар
В Ярдымлы разгорелся лесной пожар
2 августа 2021 г. 17:37
Глава МВД Грузии: Убийство азербайджанского блогера исключается
Глава МВД Грузии: Убийство азербайджанского блогера исключается
2 августа 2021 г. 16:53
В Лянкяранском суде рассмотрят дело врача, обвиняемого в получении взятки у пациентов с коронавирусом
В Лянкяранском суде рассмотрят дело врача, обвиняемого в получении взятки у пациентов с коронавирусом
2 августа 2021 г. 15:49
Чиновник AFAD: В такие трудные времена всегда важна поддержка  
Чиновник AFAD: В такие трудные времена всегда важна поддержка  
2 августа 2021 г. 15:35
Очередная группа азербайджанских пожарных отправилась в Турцию
ФотоОчередная группа азербайджанских пожарных отправилась в Турцию
2 августа 2021 г. 15:10
Представитель министерства: Азербайджан с нами в эти трудные дни
Представитель министерства: Азербайджан с нами в эти трудные дни
2 августа 2021 г. 15:09
В Баку к следствию привлечены медработники, выдававшие поддельные паспорта COVİD-19
ФотоВ Баку к следствию привлечены медработники, выдававшие поддельные паспорта COVİD-19
2 августа 2021 г. 15:05
Армянам, пытавшим азербайджанских пленных, дали по 20 лет - ОБНОВЛЕНО-3
Армянам, пытавшим азербайджанских пленных, дали по 20 лет - ОБНОВЛЕНО-3
2 августа 2021 г. 13:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi