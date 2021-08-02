Замминистра: Азербайджанским пожарным удастся ликвидировать пожар в кратчайшие сроки

Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, генерал-лейтенант Этибар Мирзоев 2 августа посетил место пожара в городе Тургут провинции Мугла.

Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, генерал-лейтенант Этибар Мирзоев 2 августа посетил место пожара в городе Тургут провинции Мугла.

Как сообщает турецкое бюро Report, заместитель министра осмотрел зону, расположенную на высоте около 830 метров над уровнем моря.

Э.Мирзоев сообщил Report, что техника, а также живая сила Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) направляется к месту пожара в Турции и скоро приступит к работе.

Замминистра подчеркнул, что текущая ситуация будет обсуждаться с турецкой стороной в "кризисном центре", будут приняты решения о деятельности азербайджанской делегации.

Замминистра добавил, что профессиональные и опытные пожарные Азербайджана смогут ликвидировать пожар в кратчайшие сроки.