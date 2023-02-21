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Замминистра: Азербайджанские спасатели установили в Кахраманмараше 825 палаток

Замминистра: Азербайджанские спасатели установили в Кахраманмараше 825 палаток Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана установили 825 палаток в турецком городе Кахраманмараш.
Происшествия
21 февраля 2023 г. 12:41
Замминистра: Азербайджанские спасатели установили в Кахраманмараше 825 палаток

Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана установили 825 палаток в турецком городе Кахраманмараш.

Об этом командированному в Турцию сотруднику Report сообщил заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-лейтенант Этибар Мирзоев.

"Как вы знаете, мы установили палаточные городки в различных частях Кахраманмараша, где также обеспечиваем пострадавших от землетрясения теплой едой. Мы стараемся выполнить все поставленные перед нами задачи. Азербайджан продолжает направлять гуманитарную помощь в Турцию", - подчеркнул замминистра.

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Версия на английском языке Deputy minister: Azerbaijani rescuers set up 825 tents in Kahramanmaras
Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: "Azərbaycanın xilasediciləri Kahramanmaraşda 825 ədəd çadır qurub"

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