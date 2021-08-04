Замминистра: Азербайджанские пожарные тушат пожары в Мугла

Cотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана сегодня утром из центра управления Министерства сельского и лесного хозяйства Турции для тушения пожаров были направлены в районы Каваклы, Иланлы и Чайхисара города Мугла.

Cотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана сегодня утром из центра управления Министерства сельского и лесного хозяйства Турции для тушения пожаров были направлены в районы Каваклы, Иланлы и Чайхисара города Мугла.

Как передает командированный в Турцию сотрудник Report, об этом журналистам заявил замминистра по чрезвычайным ситуациям, генерал-лейтенант Этибар Мирзаев.

Он отметил, что сотрудники МЧС Азербайджана в настоящее время борются с пожарами в этих направлениях: "Здесь идут работы по тушению пожаров. Отмечу, что в этом направлении задействован наш вертолет".