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Замглавы МЧС выехал на место взрыва в Бинагадинском районе Баку

Замглавы МЧС выехал на место взрыва в Бинагадинском районе Баку Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-лейтенант Этибар Мирзаев выехал на место, где прогремел взрыв в многоэтажном жилом доме в Баку.
Происшествия
2 января 2023 г. 17:35
Замглавы МЧС выехал на место взрыва в Бинагадинском районе Баку

Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-лейтенант Этибар Мирзаев выехал на место, где прогремел взрыв в многоэтажном жилом доме в Баку.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Отметим, что взрыв произошел в многоэтажном жилом доме, расположенном на улице Джавадхана в Бинагадинском районе города Баку.

По предварительной информации, в результате утечки бытового газа произошел взрыв в квартире, расположенной на последнем этаже восемнадцатиэтажного здания. Сообщается об одном погибшем и двоих раненых.

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