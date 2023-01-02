Замглавы МЧС выехал на место взрыва в Бинагадинском районе Баку

Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-лейтенант Этибар Мирзаев выехал на место, где прогремел взрыв в многоэтажном жилом доме в Баку.

Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-лейтенант Этибар Мирзаев выехал на место, где прогремел взрыв в многоэтажном жилом доме в Баку.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Отметим, что взрыв произошел в многоэтажном жилом доме, расположенном на улице Джавадхана в Бинагадинском районе города Баку.

По предварительной информации, в результате утечки бытового газа произошел взрыв в квартире, расположенной на последнем этаже восемнадцатиэтажного здания. Сообщается об одном погибшем и двоих раненых.