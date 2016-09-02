Замглавы ИВ: Дорога Губа-Хыналыг взята под контроль

Губа. 2 сентября. REPORT.AZ/ В связи со стихийным бедствием дорога Губа-Хыналыг взята под контроль.

Об этом Report сообщил заместитель главы Исполнительной власти района, председатель районной комиссии по чрезвычайным ситуациям Юсиф Абидов.

По его словам, глава районной ИВ Яшар Мамедов и начальник районного отделения полиции побывали на месте стихийного бедствия и ознакомились с ситуацией: "На данный момент мы на месте происшествия. Здесь также находятся глава районной ИВ и начальник полиции. Дорога Губа-Хыналыг взята под контроль. На территорию привлечены техника и рабочие. Однако, из-за чрезмерно высокого уровня воды в Гудъялчай и сильного потока восстановить мост невозможно. В связи со случившимся туристам, желающим побывать в селе Хыналыг, пришлось вернуться в Губу. В настоящее время связь с 10 селами прекращена".