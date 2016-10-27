Замглавы исполнительной власти: В Лянкяране есть зоны, предрасположенные оползням

Лянкяран. 27 октября. REPORT.AZ/ Исполнительная власть города Лянкяран прокомментировала оползни в горных селениях района из-за интенсивных осадков.

Как сообщил южному бюро Report председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям района Мохуббат Бабаев, есть сведения об оползнях в селе Дашдатюк: "Здесь на дороге произошло 3, а не 5 оползней. Движение транспорта ограничено, но не приостановлено полностью. Из-за дождливой погоды задерживаются ремонтные работы. Сегодня погода прояснилась. Если так продолжится, мы устраним эту проблему с помощью управления дорожной эксплуатации".

По его словам, в Лянкяране есть зоны, предрасположенные оползням: "В этой зоне есть и дороги, и жилые массивы. В таких горных местностях, как Гягиран, Балитон, Гюнахир, Моложа, Туадо и Тангиван отмечается оползневая активность. По этой причине поступили обращения в Администрацию президента, МЧС и в Кабинет министров. Специалисты исследуют состояние на месте".