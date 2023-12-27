Замгенпрокурора: В этом году вынесены обвинительные приговоры в отношении почти 14 тыс. лиц

11:04

В Азербайджане по уголовным делам, рассмотренным в судах первой инстанции с января по ноябрь этого года, осуждены почти 14 тыс. человек.

Как сообщает Report, об этом заместитель генерального прокурора, государственный советник юстиции 2 класса Гейдар Мамедов сказал на расширенном заседании Коллегии адвокатов, приуроченном ко "Дню адвоката".

По его словам, за 11 месяцев 2023 года в судах первой инстанции с участием государственных обвинителей по 12 434 уголовным делам вынесены обвинительные приговоры в отношении 13 715 человек, а по 143 делам оправдано 178 человек.