О нас

Замгенпрокурора: В этом году вынесены обвинительные приговоры в отношении почти 14 тыс. лиц

Замгенпрокурора: В этом году вынесены обвинительные приговоры в отношении почти 14 тыс. лиц 11:04
Происшествия
27 декабря 2023 г. 11:47
Замгенпрокурора: В этом году вынесены обвинительные приговоры в отношении почти 14 тыс. лиц

В Азербайджане по уголовным делам, рассмотренным в судах первой инстанции с января по ноябрь этого года, осуждены почти 14 тыс. человек.

Как сообщает Report, об этом заместитель генерального прокурора, государственный советник юстиции 2 класса Гейдар Мамедов сказал на расширенном заседании Коллегии адвокатов, приуроченном ко "Дню адвоката".

По его словам, за 11 месяцев 2023 года в судах первой инстанции с участием государственных обвинителей по 12 434 уголовным делам вынесены обвинительные приговоры в отношении 13 715 человек, а по 143 делам оправдано 178 человек.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Baş prokurorun müavini: "Bu il 14 minə yaxın cinayət törətmiş şəxs barəsində ittiham hökmü çıxarılıb"

Другие новости из категории

Пострадавший при подрыве мины сотрудник ANAMA доставлен в Баку
Пострадавший при подрыве мины сотрудник ANAMA доставлен в Баку
27 декабря 2023 г. 11:24
В Агджабеди автомобиль насмерть сбил ребенка 
В Агджабеди автомобиль насмерть сбил ребенка 
27 декабря 2023 г. 09:42
В Имишли в водоканал упал 10-летний ребенок
В Имишли в водоканал упал 10-летний ребенок
27 декабря 2023 г. 09:14
В Баку автомобиль сбил 28-летнего пешехода
В Баку автомобиль сбил 28-летнего пешехода
27 декабря 2023 г. 08:20
В Сумгайыте пропала 14-летняя девочка
В Сумгайыте пропала 14-летняя девочка
27 декабря 2023 г. 07:16
В Баку убит 33-летний мужчина
В Баку убит 33-летний мужчина
27 декабря 2023 г. 07:05
В Баку совершен наезд на 39-летнего пешехода
В Баку совершен наезд на 39-летнего пешехода
27 декабря 2023 г. 05:28
В Гяндже автомобиль насмерть сбил 42-летнего пешехода
ФотоВ Гяндже автомобиль насмерть сбил 42-летнего пешехода
26 декабря 2023 г. 23:03
В Нахчыване на магистральной линии водоснабжения произошла авария
ФотоВ Нахчыване на магистральной линии водоснабжения произошла авария
26 декабря 2023 г. 20:02
Пострадавший при взрыве мины сотрудник ANAMA эвакуирован в больницу Гянджи
Пострадавший при взрыве мины сотрудник ANAMA эвакуирован в больницу Гянджи
26 декабря 2023 г. 19:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi