Замгенпрокурора побывал на месте пожара в ТЦ Diqlas в Баку

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Первый заместитель генпрокурора Рустам Усубов посетил торговый центр Diqlas, где произошел пожар.

Как сообщает Report, Р.Усубов осмотрел место происшествия.

В завершение Р.Усубов дал поручения и указания сотрудникам прокуратуры.

Напомним, что пожар произошел в торговом центре Diqlas, расположенном в Низаминском районе Баку, 26 марта. Уголовное дело в связи с пожаром взято под особый контроль президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, создана следственно-оперативная группа из сотрудников Генпрокуратуры, министерств по чрезвычайным ситуациям, внутренних дел и налогов. Решением генпрокурора Азербайджанкой Республики уголовное дело передано в производство Следственного управления по тяжким преступлениям Генпрокуратуры.

В настоящее время ведется следствие по статьям 225.2 (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия) УК АР, продолжаются необходимые и неотложные следственно-оперативные мероприятия по выяснению причин происшествия, уточнения нанесенного ущерба, а также установления и привлечения к ответственности виновных в происшествии.

Пострадавших в результате пожара, а также имеющих информацию о пожаре граждан просят обращаться в созданный в прокуратуре Низаминского района Штаб по номеру 421-10-02, а также в Следственное управление по тяжким преступлениям Генпрокуратуры по номеру 440-78-13.