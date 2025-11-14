Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026

    Замгенпрокурора: Большинство принятых по конкурсу юристов заняли руководящие должности

    Происшествия
    • 14 ноября, 2025
    • 11:13
    Замгенпрокурора: Большинство принятых по конкурсу юристов заняли руководящие должности

    В Азербайджане стартовал письменный этап 27-го конкурса на замещение вакантных должностей в органах прокуратуры, в котором участвует 171 кандидат.

    Как сообщает Report, об этом председатель Конкурсной комиссии, заместитель генерального прокурора Гейдар Мамедов заявил на мероприятии, приуроченном к открытию этапа конкурса.

    По его словам, во втором туре конкурса претенденты соревнуются за 50 вакантных мест.

    Мамедов отметил, что большинство юристов, принятых в разные годы по результатам открытых конкурсов, впоследствии были назначены на более высокие должности в прокуратуре: "Вплоть до руководства структурными подразделениями и должностей районных и городских прокуроров".

    прокуратура вакансии конкурс Генпрокуратура
    Фото
    Baş prokurorun müavini: Müsabiqədən keçən hüquqşünaslar yuxarı təsnifatlı vəzifələrə irəli çəkilib

    Последние новости

    11:42

    В Нахчыване за 10 месяцев открыты 122 новых объекта производства и услуг

    Бизнес
    11:37
    Фото

    Президент Таджикистана принял глав парламентских делегаций стран СНГ

    Внешняя политика
    11:35

    Зеленский: ВС РФ выпустили по Украине 18 ракет и 430 дронов, погибли четыре человека - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    11:34
    Фото

    В Азербайджане начинается основной этап проекта строительства металлургического завода

    Инфраструктура
    11:34

    Посол Азербайджана в Иране обсудил сотрудничество с губернатором Ардебиля

    В регионе
    11:28

    Экспорт из Нахчывана увеличился почти на 30%

    Бизнес
    11:24
    Фото

    Лейла Алиева приняла участие в экологических акциях в Мингячевире

    Экология
    11:13
    Фото

    Замгенпрокурора: Большинство принятых по конкурсу юристов заняли руководящие должности

    Происшествия
    11:07
    Фото

    Баку и Тбилиси обсудили расширение деятельности SOCAR в Грузии - ОБНОВЛЕНО

    Энергетика
    Лента новостей