Замгенпрокурора: Большинство принятых по конкурсу юристов заняли руководящие должности
Происшествия
- 14 ноября, 2025
- 11:13
В Азербайджане стартовал письменный этап 27-го конкурса на замещение вакантных должностей в органах прокуратуры, в котором участвует 171 кандидат.
Как сообщает Report, об этом председатель Конкурсной комиссии, заместитель генерального прокурора Гейдар Мамедов заявил на мероприятии, приуроченном к открытию этапа конкурса.
По его словам, во втором туре конкурса претенденты соревнуются за 50 вакантных мест.
Мамедов отметил, что большинство юристов, принятых в разные годы по результатам открытых конкурсов, впоследствии были назначены на более высокие должности в прокуратуре: "Вплоть до руководства структурными подразделениями и должностей районных и городских прокуроров".
