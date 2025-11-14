Замгенпрокурора: Большинство принятых по конкурсу юристов заняли руководящие должности

В Азербайджане стартовал письменный этап 27-го конкурса на замещение вакантных должностей в органах прокуратуры, в котором участвует 171 кандидат.

Как сообщает Report, об этом председатель Конкурсной комиссии, заместитель генерального прокурора Гейдар Мамедов заявил на мероприятии, приуроченном к открытию этапа конкурса.

По его словам, во втором туре конкурса претенденты соревнуются за 50 вакантных мест.

Мамедов отметил, что большинство юристов, принятых в разные годы по результатам открытых конкурсов, впоследствии были назначены на более высокие должности в прокуратуре: "Вплоть до руководства структурными подразделениями и должностей районных и городских прокуроров".