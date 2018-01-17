Замгенпрокурора Азербайджана: На основе информации о правонарушениях возбуждено 22 уголовных дела

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Баку. 17 января. REPORT.AZ/ "В течение 2017 года оперативные структуры Главного управления по борьбе с коррупцией успешно выполняли свои обязанности и были возбуждены уголовные дела в отношении 5 лиц, пойманных с поличным в результате оперативных мер".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции по итогам 2017 года заявил заместитель генпрокурора, начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Кямран Алиев.

Он отметил, что на основе информации о коррупционных правонарушениях, полученных с использованием оперативных методов и средств, было возбуждено 22 уголовных дела.