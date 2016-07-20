Заместитель Талеха Багирова подал апелляционную жалобу

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Подана апелляционная жалоба на решение суда о продлении меры пресечения в виде ареста в отношении заместителя председателя "Движения мусульманского единства" Эльчина Гасымова.

Об этом Report сообщил адвокат Э.Гасымова Эльнур Набиев.

По словам адвоката, апелляционная жалоба будет рассмотрена в ближайшие дни в Бакинском апелляционном суде.

Напомним, что 16 июля в Насиминском районном суде было рассмотрено представление следственного органа о продлении меры пресечения в виде ареста в отношении Э.Гасымова. Суд продлил срок меры пресечения в его отношении на 3 месяца.

Отметим, что председателем "Движения мусульманского единства" является Талех Багиров. Он был задержан вместе со своими сторонниками во время операции, проведенной полицией в поселке Нардаран 26 ноября. Э.Гасымов был задержан 5 ноября. Он обвиняется в нарушении ст. 310 Кодекса об административных правонарушениях (преднамеренное неподчинение законному требованию сотрудника полиции), в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 30 дней. Затем решением Насиминского районного суда в отношении Э.Гасымова была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца. В отношении Э.Гасымова возбуждено уголовное дело по ст. 221.2.2 (хулиганство, оказание сопротивления представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка) и ст. 315.1 (применение насилия, сопротивление с применением насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей, либо применение в отношении его близких родственников насилия, не опасного для жизни или здоровья, а равно угроза применения такого насилия) УК.

В дальнейшем к уголовному делу добавлено еще 11 статей. Он обвиняется по ст.ст. 214.2.1 (терроризм, совершенный группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным объединением (преступной организацией), 214.2.3 (терроризм, совершенный с применением огнестрельного оружия и предметов, используемых в качестве оружия), 214-2 (открытые призывы к терроризму), 220.2 (призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над гражданами), 228.3 (деяния, предусмотренные статьями 228.1 или 228.2 настоящего Кодекса (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов (кроме гладкоствольного охотничьего оружия и боеприпасов к нему), взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные неоднократно, группой лиц по предварительному сговору), совершенные организованной группой), 228.4 (незаконные приобретение, сбыт или ношение газового оружия, холодного оружия, в том числе холодного метательного оружия, за исключением тех местностей, где ношение холодного оружия является принадлежностью национального костюма или связано с охотничьим промыслом), 233 (организация совершения группой лиц действий, грубо нарушающих общественный порядок или связанных с неподчинением законным требованиям представителя власти, либо способствующих нарушению нормальной деятельности транспорта, предприятия, учреждения и организации, а равно активное участие в таких действиях), 279.1 (создание не предусмотренных законодательством Азербайджанской Республики вооруженных формирований или групп, а также участие в их создании и деятельности, снабжение их оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами, военной техникой или воинским снаряжением), 281.2 (публичные призывы к насильственному захвату власти, совершенные неоднократно или группой лиц) и 283.2.3 (действия, направленные на возбуждение национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды, совершенные организованной группой) УК.