Заместитель начальника Абшеронского РУП освобожден от занимаемой должности

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Заместитель начальника Абшеронского районного управления полиции (РУП) полковник-лейтенант полиции Фамиль Керимов освобожден от занимаемой должности.
Как сообщает Report, Ф.Керимов назначен на должность оперуполномоченного в Управлении полиции на железнодорожном транспорте.
Отметим, что начальник Абшеронского РУП Шахрияр Шамширли является братом председателя Закрытого акционерного общества "Азербайджанские железные дороги" депутата Джавида Гурбанова.
News DepartmentАвтор новости
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