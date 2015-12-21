Заместитель начальника Абшеронского РУП освобожден от занимаемой должности

21 декабря, 2015 17:42

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Заместитель начальника Абшеронского районного управления полиции (РУП) полковник-лейтенант полиции Фамиль Керимов освобожден от занимаемой должности. Как сообщает Report, Ф.Керимов назначен на должность оперуполномоченного в Управлении полиции на железнодорожном транспорте. Отметим, что начальник Абшеронского РУП Шахрияр Шамширли является братом председателя Закрытого акционерного общества "Азербайджанские железные дороги" депутата Джавида Гурбанова.