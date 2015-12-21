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    Заместитель начальника Абшеронского РУП освобожден от занимаемой должности

    Он назначен на должность оперуполномоченного в Управлении полиции на железнодорожном транспорте

    Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Заместитель начальника Абшеронского районного управления полиции (РУП) полковник-лейтенант полиции Фамиль Керимов освобожден от занимаемой должности.

    Как сообщает Report, Ф.Керимов назначен на должность оперуполномоченного в Управлении полиции на железнодорожном транспорте.

    Отметим, что начальник Абшеронского РУП Шахрияр Шамширли является братом председателя Закрытого акционерного общества "Азербайджанские железные дороги" депутата Джавида Гурбанова. 

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