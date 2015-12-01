​Замминистра внутренних дел: У группы лиц в Нардаране еще есть оружие

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Заместитель министра внутренних дел генерал-лейтенант полиции Вилаят Эйвазов обратился к жителям Нардарана, у которых предположительно имеется оружие.

Как сообщает сотрудник Report, на основе конкретного списка В.Эйвазов потребовал у группы лиц вернуть оружие государству: "Видно, что оружие есть. Сдайте его государству".

Напомним, что замминистра поинтересовался результатами проведенной в поселке спецоперации.

Отметим, что сегодня в 08:00 в поселке приступили к спецоперации. Согласно соответствующему плану, в поселок было введено ограниченное количество личного состава, регулярной полиции и внутренних войск министерства внутренних дел. В определенных местах установили посты. В настоящее время в зоне спецоперации действует оперативно-следственная группа Генпрокуратуры, министерств Внутренних дел и Национальной безопасности.