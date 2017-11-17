Заместитель главы ИВ: В результате землетрясения в Агдаме в некоторых домах возникли трещины

Агдам. 17 ноября. REPORT.AZ/ В результате произошедшего 17 ноября в Агдамском районе землетрясения в некоторых домах возникли трещины.

Об этом карабахскому бюро Report заявил первый заместитель главы Исполнительной власти Агдамского района, председатель районной комиссии по чрезвычайным ситуациям Аллахверен Алиев.

По его словам, в связи со стихийным бедствием Агдамской районной комиссией по чрезвычайным ситуациям была создана рабочая группа: "На данный момент члены комиссии проводят в населенных пунктах расследование. Хотя обошлось без жертв и разрушений, все же некоторые дома пострадали".

Отметим, что согласно информации, распространенной Центром сейсмологической службы НАНА, землетрясение было зарегистрировано на территории Агдама в 17:27. В эпицентре подземные толчки ощущались силой 4, а в близлежащих населенных пунктах - до 3 баллов. Магнитуда землетрясения составила 4.7, глубина 25 км.