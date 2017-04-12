Заместитель главы ИВ: Обрушение объекта в Баку произошло в результате нарушения норм строительства

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Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ "Обрушение в поселке Шихово Сабаильского района Баку произошло в результате нарушения норм строительства".

Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам сказал побывавший на месте происшествия заместитель главы Исполнительной власти Сабаильского района Абит Алиев.

Он отметил, что в момент обрушения на территории стройки были 6 человек. Двое из них погибли.

Отметим, что инцидент произошел во дворе жилого комплекса отдыха "Green City" . Здесь рухнул строящийся объект общепита. В результате 2 человека погибли, 4 получили травмы. Одному из пострадавших на месте была оказана помощь, трое госпитализированы.

Фото: Фири Салим