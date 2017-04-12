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    Заместитель главы ИВ: Обрушение объекта в Баку произошло в результате нарушения норм строительства

    Замглавы ИВ Сабаильского района сделал заявление© Report.az

    Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ "Обрушение в поселке Шихово Сабаильского района Баку произошло в результате нарушения норм строительства".

    Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам сказал побывавший на месте происшествия заместитель главы Исполнительной власти Сабаильского района Абит Алиев.

    Он отметил, что в момент обрушения на территории стройки были 6 человек. Двое из них погибли. 

    Отметим, что инцидент произошел во дворе жилого комплекса отдыха "Green City" . Здесь рухнул строящийся объект общепита. В результате 2 человека погибли, 4 получили травмы. Одному из пострадавших на месте была оказана помощь, трое госпитализированы.

    Фото: Фири Салим

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