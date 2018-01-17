Заместитель генпрокурора : В прошлом году в Азербайджане в отношении 305 должностных лиц возбуждено уголовное дело

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Баку. 17 января. REPORT.AZ/ В прошлом году в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре были завершены 214 уголовных дел в отношении 305 должностных лиц в государственном и частном секторах и направлены на рассмотрение в соответствующие суды.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции по итогам 2017 года заявил заместитель генпрокурора, начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Кямран Алиев.

Он отметил, что среди 214 уголовных дел, направленных в суды, 83 дела по 127 людям было связано с присвоением и растратой с использованием служебного положения, 56 дел по 67 людям - с мошенничеством с использованием служебного положения, 25 дел по 35 людям - злоупотреблением должностыми полномочиями, 7 дел по 17 людям - получением взятки (пассивное взяточничество), 11 дел по 19 людям - дачей взятки (активное взяточничество), 7 дел по 8 людям - служебной халатностью и другим коррупционным преступлениям.