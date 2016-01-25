Заменен судья, председательствующий на суде по делу Фуада Гахраманлы

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Сегодня в Насиминском районном суде состоится судебный процесс по ходатайству относительно изменения меры пресечения в виде ареста в отношении заместителя председателя Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА) Фуада Гахраманлы на домашний арест.

Об этом Report сообщил адвокат Ф.Гахраманлы Фахраддин Мехдиев.

Помимо этого адвокат отметил, что заменен судья, рассматривающий дело. Так, Шалалу Гасанову, председательствовавшую на прошлом процессе, заменит ее коллега Бабек Панахов.

Напомним, что на процессе 22 января сторона защиты выдвинула ходатайство о замене судьи Шалалы Гасановой, председательствовавшей на суде. Так как решение об избрании меры пресечения в виде ареста в отношении Фуада Гахраманлы вынесла Шалала Гасанова, сторона защиты не пожелала, чтобы дело вновь рассматривала она. Адвокаты потребовали замены судьи, председательствующего на процессе. Поэтому процесс был отложен на неопределенное время.

Отметим, что заместитель председателя ПНФА Фуад Гахраманлы был допрошен 8 декабря в Следственном управлении по делам о тяжких преступлениях Генпрокуратуры. Затем Следственное управление подало представление в Насиминский районный суд для избрания в отношении Ф.Гахраманлы меры пресечения в виде ареста. По решению суда в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца.

В отношении Фуада Гахраманлы выдвинуты обвинения по ст. 281.1 (публичные призывы к насильственному захвату власти) и 283.2.1 (враждебная деятельность против Азербайджана, пособничество иностранному государству и его представителям, а также подстрекательство к беспорядкам, нарушению общественной безопасности и неповиновению граждан) УК.