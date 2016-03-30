​Заменен гособвинитель в процессе над Джавидом Гусейновым

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ В Сабаильском районном суде отложено запланированное на сегодня судебное заседание по уголовному делу бывшего футболиста клуба "Габала" Джавида Гусейнова, арестованного по делу об избиении и убийстве сотрудника сайта аnn.tv Расима Алиева.

Как сообщает Report, на процесс под председательством судьи Эльмара Рагимова адвокат Дж.Гусейнова Адем Мамедов выступил с ходатайством.

Он отметил, что мать Р.Алиева - Тейфура Алиева и мать Дж.Гусейнова Халида Гаджиева участвовали на прошлых процессах, поэтому не хочет, чтобы они давали показания. Судья спросил у обеих женщин относительно участия на прошлых процессах. Т.Алиева заявила, что не участвовала на прошлых процессах, а Х.Гаджиева отметила, что участвовала.

А.Мамедов заявил, что представит суду документы относительно их участия в суде.

На процессе было объявлено о замене гособвинителя. Новым государственным обвинителем стал Рауф Аскеров.

Очередное судебное заседание назначено на 6 апреля.

Напомним, что 8 августа житель Баку, сотрудник ann.tv Алиев Расим Магомедали оглы был избит группой неизвестных лиц на территории поселка Баилово Сабаильского района, после чего был госпитализирован в Клинический медицинский центр с тяжелыми телесными повреждениями, где скончался 9 августа.

По данному факту в Прокуратуре города Баку было возбуждено уголовное дело по ст. 126.3 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего) УК.

По факту в отношении Эльшана Исмаилова, Джамала Мамедова, Арифа Алиева, Кянана Мадатова и Самира Мустафаева была избрана мера пресечения в виде ареста. Также в отношении Дж.Гусейнова было выдвинуто обвинение по ст. 307.1 (недонесение об известных готовящихся или совершенных тяжких или особо тяжких преступлениях) и ст. 307.2 (заранее не обещанное укрывательство тяжкого преступления), так как есть серьезные основания полагать, что он знал и не сообщил о готовящемся тяжелом преступлении, организатором которого был его двоюродный брат Э.Исмаилов, а после преступления совершил деяния, направленные на заранее не обещанное укрывательство тяжкого преступления. По решению суда в его отношении в качестве меры пресечения избран арест.

22 декабря было завершено следствие по уголовному делу, возбужденному Бакинской городской прокуратурой. Был утвержден обвинительный акт по уголовному делу К.Мадатова, Дж.Мамедова и С.Мустафаева по ст. 126.3 (умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью, приведшее к смерти пострадавшего лица), а также Э.Исмаилова и А.Алиева по ст. 126.3 и ст. 177.1 (кража) и дело направлено на рассмотрение Бакинского суда по тяжким преступлениям.

Из материалов уголовного дела в отдельное производство выделено уголовное дело по обвинению Дж.Гусейнова по ст. 307.1 (недонесение об известных готовящихся или совершенных тяжких или особо тяжких преступлениях) и ст. 307.2 (заранее не обещанное укрывательство тяжкого преступления) УК. Дело футболиста клуба "Габала" отправлено в Сабаильский районный суд.