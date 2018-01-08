Замдекана БГУ: Я требую ареста студента

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Сегодня в Апелляционном суде продолжилось судебное заседание по апелляционной жалобе, поданной из постановления по представленной заместителем декана факультета теологии Бакинского государственного университета, доцента Нигяр Исмаилзаде в особом обвинительном порядке жалобе в отношении студента 4-го курса данного факультета Заки Мирагаева.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Гасана Ахмедова выступил адвокат замдекана Кямандар Насибов.

Он потребовал ужесточить наказание студента. К.Насибов заявил, что данное наказание слишком легкое: "Закя Мирагаев обвинил мою подзащитную в получении взятки, однако не представил никакого факта. Я требую его ареста".

Н.Исмаилзаде заявила, что согласна со своим адвокатом.

Затем выступил адвокат З.Мирагаева Эльчин Садыгов. Он отметил, что в представленных в суд в особом обвинительном порядке материалах нет прямых обвинений в адрес Н.Исмаилзаде: "Прошу суд аннулировать приговор Ясамальского районного суда и оправдать моего подзащитного".

З.Мирагаев заявил, что согласен со своим адвокатом.

Очередное заседание суда назначено на 12 января.