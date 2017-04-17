Замдекана БГУ подала в суд на студента

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Заместитель декана факультета богословия Бакинского государственного университета, доцент Нигяр Исмаилзаде подала в суд на студента 4-го курса данного факультета Зяку Мирагаева.

Об этом Report сообщил защитник Н.Исмаилзда Камандар Насибов.

По его словам, обратившаяся в Ясамальский районный суд замдекана требует привлечения студента к ответственности по статье 147.2 (клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления) УК. В обращении в суд Н.Исмаилзаде заявила, что З.Мирагаев ее оклеветал и оскорбил, обвинив в совершении тяжкого преступления.

Защитник отметил, что некоторое время назад в СМИ вышли статьи, носящие клеветнические и оскорбительные заявления в адрес замдекана.

В частности, в статье от 14 февраля 2017 года под названием "Что происходит на факультете богословия БГУ - есть жалоба" Н.Исмаилзаде была обвинена во взяточничестве: "Замдекана факультета богословия Нигяр Исмаилзаде помимо выставления оценок студентам за взятки, допускает дискриминацию, ее обращение с имущими и неимущими студентами разительно отличается. Назначившая на факультете неофициальные экзаменационные "расценки" замдекана сдирает со всех по 300 манатов за каждый семестр, в целом 1500 манатов и отдельно 1200 манатов за госэкзамен".

По словам адвоката, 10.03.2017 группа студентов факультета богословия обратилась к ректору БГУ профессору Абелю Магеррамову с жалобой, чтобы в отношении Н.Исмаилзаде были приняты меры: "Созданная по поручению А.Магеррамова комиссия провела расследование. Была проведена встреча со студентами факультета богословия. Было установлено, что студент 4-го курса Зяка Мирагаев обманул студентов, попросив их подписать пустой лист бумаги для якобы неувольнения сотрудницы факультета Айнур ханум. Впоследствии без согласия и осведомленности студентов написал на том листе не отражающие действительности слова о Нигяр Исмаилзаде и попросил принять в отношении нее серьезные меры".

Отметим, что Н.Исмаилзаде сестра посла Азербайджана в Японии Гюрсела Исмаилзаде.