Закрыта дорога Губа-Хыналыг

Сегодня в 17:00 в селе Хыналыг Губинского района и окрестных территориях начался ливень, что стало причиной закрытия дороги, соединяющей село с районом

Сегодня в 17:00 в селе Хыналыг Губинского района и окрестных территориях начался ливень, что стало причиной закрытия дороги, соединяющей село с районом.



Как сообщает северное бюро Report, по словам представителя ООО "Управление эксплуатации дорог" №5 Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Билала Султанова, специалисты осмотрели территорию:



"Мы ознакомились с ситуацией. В настоящее время на месте происшествия мало техники, но работа идет. Но для открытия дороги требуется привлечь больше необходимой техники, что требует времени. Поэтому работы по открытию дороги начнутся утром".



Отметим, что ливни нанесли серьезный ущерб домам, частным хозяйствам и дорогам в селах Бостанкеш и Гала-Худат.

