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Законных представителей предупредили об обязательной диспансеризации детей

Законных представителей предупредили об обязательной диспансеризации детей Генеральная прокуратура сделала предупреждение законным представителям об обязательной диспансеризации детей.
Происшествия
4 декабря 2023 г. 18:25
Законных представителей предупредили об обязательной диспансеризации детей

Генеральная прокуратура сделала предупреждение законным представителям об обязательной диспансеризации детей.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Было отмечено, что целью обязательной диспансеризации детей является сохранение и укрепление их здоровья, снижение заболеваемости, инвалидности, смертности среди детей.

Несоблюдение законным представителем ребенка нижеперечисленного влечет административную ответственность:

- невыполнение предписаний медицинских работников в связи с диспансеризацией,
- отказ от доставки ребенка по вызову врача в соответствующее медицинское учреждение,
- в случае не оповещения о смене постоянного места жительства медицинского учреждения по месту жительства в течение 1 месяца для постановки ребенка на учет.

В отношении лиц, совершивших эти действия, применяется административное наказание в виде предупреждения или штрафа.

Отметим, что оказание обязательной диспансерной помощи детям в государственных медицинских учреждениях финансируется за счет средств государственного бюджета.

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Версия на азербайджанском языке Uşaqların icbari dispanserizasiyası ilə bağlı qanuni nümayəndələrə xəbərdarlıq edilib

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