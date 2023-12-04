Законных представителей предупредили об обязательной диспансеризации детей

Генеральная прокуратура сделала предупреждение законным представителям об обязательной диспансеризации детей.

Генеральная прокуратура сделала предупреждение законным представителям об обязательной диспансеризации детей.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Было отмечено, что целью обязательной диспансеризации детей является сохранение и укрепление их здоровья, снижение заболеваемости, инвалидности, смертности среди детей.

Несоблюдение законным представителем ребенка нижеперечисленного влечет административную ответственность:

- невыполнение предписаний медицинских работников в связи с диспансеризацией,

- отказ от доставки ребенка по вызову врача в соответствующее медицинское учреждение,

- в случае не оповещения о смене постоянного места жительства медицинского учреждения по месту жительства в течение 1 месяца для постановки ребенка на учет.

В отношении лиц, совершивших эти действия, применяется административное наказание в виде предупреждения или штрафа.

Отметим, что оказание обязательной диспансерной помощи детям в государственных медицинских учреждениях финансируется за счет средств государственного бюджета.