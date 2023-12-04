Законных представителей предупредили об обязательной диспансеризации детей

Генеральная прокуратура сделала предупреждение законным представителям об обязательной диспансеризации детей.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры.
Было отмечено, что целью обязательной диспансеризации детей является сохранение и укрепление их здоровья, снижение заболеваемости, инвалидности, смертности среди детей.
Несоблюдение законным представителем ребенка нижеперечисленного влечет административную ответственность:
- невыполнение предписаний медицинских работников в связи с диспансеризацией,
- отказ от доставки ребенка по вызову врача в соответствующее медицинское учреждение,
- в случае не оповещения о смене постоянного места жительства медицинского учреждения по месту жительства в течение 1 месяца для постановки ребенка на учет.
В отношении лиц, совершивших эти действия, применяется административное наказание в виде предупреждения или штрафа.
Отметим, что оказание обязательной диспансерной помощи детям в государственных медицинских учреждениях финансируется за счет средств государственного бюджета.