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Итоговое заявление конференции в Баку по проблемам пропавших без вести стало официальным документом Генассамблеи и Совбеза ООН

Итоговое заявление конференции в Баку по проблемам пропавших без вести стало официальным документом Генассамблеи и Совбеза ООН Заключительное заявление международной конференции на тему "Решение проблемы пропавших без вести лиц: поддержка права семей знать правду", организованной Государственной комиссией по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Азербайджа
Происшествия
9 ноября 2024 г. 17:57
Итоговое заявление конференции в Баку по проблемам пропавших без вести стало официальным документом Генассамблеи и Совбеза ООН

Заключительное заявление международной конференции на тему "Решение проблемы пропавших без вести лиц: поддержка права семей знать правду", организованной Государственной комиссией по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Азербайджанской Республики 2-3 октября 2024 года в Баку, было распространено в качестве официального документа Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН.

Как сообщили Report в Госкомиссии, в документе участники международной конференции, ссылаясь на Конвенции о защите жертв войны, а также соответствующие документы и резолюции Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН, напоминая о международно-правовых обязательствах государств в области международного гуманитарного права, призывают стороны вовлеченные в вооруженные конфликты принять все возможные меры для поиска пропавших без вести лиц и предоставления любой информации об их судьбе.

В документе также содержится призыв к международным организациям оказать содействие в установлении судьбы пропавших без вести лиц и поддержать создание специального механизма, который будет заниматься вопросами пропавших без вести лиц во время вооруженных конфликтов.

Международная конференция, состоявшаяся в Азербайджане, стала значимым событием, одним из ключевых итогов которого стало предложение о создании "Ежегодного Бакинского Диалога", посвященного обсуждению различных аспектов проблемы пропавших без вести лиц. Такое предложение свидетельствует о высокой оценке международным сообществом усилий Азербайджана, направленных на решение этой гуманитарной проблемы.

Государственная комиссия Азербайджана подтвердила свою приверженность продолжению активной работы на международной арене, направленной на поиск и возвращение пропавших без вести лиц, а также на привлечение внимания мирового сообщества к этой острой проблеме.

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Версия на английском языке Final statement of international conference on addressing problem of missing persons diseminated as UN document
Версия на азербайджанском языке Bakıda “İtkin düşmüş şəxslər probleminin həlli" ilə bağlı konfrans BMT Baş Assambleyasının və Təhlükəsizlik Şurasının rəsmi sənədi kimi yayılıb

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