Итоговое заявление конференции в Баку по проблемам пропавших без вести стало официальным документом Генассамблеи и Совбеза ООН

Заключительное заявление международной конференции на тему "Решение проблемы пропавших без вести лиц: поддержка права семей знать правду", организованной Государственной комиссией по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Азербайджа

Заключительное заявление международной конференции на тему "Решение проблемы пропавших без вести лиц: поддержка права семей знать правду", организованной Государственной комиссией по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Азербайджанской Республики 2-3 октября 2024 года в Баку, было распространено в качестве официального документа Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН.

Как сообщили Report в Госкомиссии, в документе участники международной конференции, ссылаясь на Конвенции о защите жертв войны, а также соответствующие документы и резолюции Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН, напоминая о международно-правовых обязательствах государств в области международного гуманитарного права, призывают стороны вовлеченные в вооруженные конфликты принять все возможные меры для поиска пропавших без вести лиц и предоставления любой информации об их судьбе.

В документе также содержится призыв к международным организациям оказать содействие в установлении судьбы пропавших без вести лиц и поддержать создание специального механизма, который будет заниматься вопросами пропавших без вести лиц во время вооруженных конфликтов.

Международная конференция, состоявшаяся в Азербайджане, стала значимым событием, одним из ключевых итогов которого стало предложение о создании "Ежегодного Бакинского Диалога", посвященного обсуждению различных аспектов проблемы пропавших без вести лиц. Такое предложение свидетельствует о высокой оценке международным сообществом усилий Азербайджана, направленных на решение этой гуманитарной проблемы.

Государственная комиссия Азербайджана подтвердила свою приверженность продолжению активной работы на международной арене, направленной на поиск и возвращение пропавших без вести лиц, а также на привлечение внимания мирового сообщества к этой острой проблеме.