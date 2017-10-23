Заключенным, бежавшим по дороге из Лянкярана, грозит в общей сложности 38 лет тюрьмы - ПОДРОБНОСТИ

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Стали известны некоторые детали побега из поезда в Баку заключенных Али Агами и Этибара Мамедова.

Как сообщает Report, дело в отношении обвиняемых в умышленном убийстве А. Агами и Э. Мамедова рассматривается в Лянкяранском суде по тяжким преступлениям.

На прошлой неделе гособвинитель потребовал для каждого из них по 19 лет тюремного заключения.

Ночью 22 октября оба были доставлены на поезде из Лянкярана в Баку. Утром 23 октября на станции Баладжары, когда в сопровождении сотрудников Пенитенциарной службы мужчин выводили из вагона поезда, А. Агами и Э. Мамедов бежали.

Обвиняемых везли в Бакинский следственный изолятор.

Отмечается, что известный в криминальном мире А. Агами является одним из лиц, близких к ныне находящемуся под арестом "Лоту Гули".

А Э. Мамедова по прозвищу "Годжа", в основном известен как Этибар Гаджигабульский.